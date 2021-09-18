Норвегия призвала Россию открыто проводить военные учения «Запад-2021»

«Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом», — подчеркнул глава Минобороны.

Стратегические учения РФ и Белоруссии «Запад-2021» стартовали 10 сентября. Практическая фаза маневров продлилась до 16 сентября на девяти полигонах в России и пяти — в Белоруссии. В учениях приняли участие до 200 тысяч военнослужащих, до 760 единиц боевой техники, около 80 самолетов и вертолетов.

