Норвегия призвала Россию открыто проводить военные учения «Запад-2021»

Норвегия потребовала от России открытого проведения военных учений «Запад-2021». С таким заявлением выступил министр обороны североевропейской страны Франк Бакке-Йенсен, сообщает NRK.

На учениях «Запад-2021» впервые провели массовое ночное десантирование

«Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом», — подчеркнул глава Минобороны.

Стратегические учения РФ и Белоруссии «Запад-2021» стартовали 10 сентября. Практическая фаза маневров продлилась до 16 сентября на девяти полигонах в России и пяти — в Белоруссии. В учениях приняли участие до 200 тысяч военнослужащих, до 760 единиц боевой техники, около 80 самолетов и вертолетов.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Военные УченияРоссияНорвегия
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