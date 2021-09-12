На учениях «Запад-2021» впервые провели массовое ночное десантирование

Псковское соединение ВДВ провело первое массовое ночное десантирование во время совместных стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021". Как рассказали в министерстве обороны, всего на полигоне Струги Красные высадились более 600 человек и 30 боевых машины десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР.

Действия военных координировали при помощи современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники подразделения захватили полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО.

В ведомстве уточнили, что в операции также участвовали более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. С воздуха десантников прикрывали экипажи истребителей Су-30СМ и вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. При этом воздушным строем транспортников управляли с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

Совместные стратегические учения Москвы и Минска проводятся раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап подготовки военных в этом году. Маневры проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах на территории России и в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. Всего них поучаствуют до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Войска и командование вернется в пункты постоянной дислокации до середины октября.

Ранее сообщалось, что Украина увидела в учениях «Запад-2021» серьезные риски для страны.



