«Ни о чём»: Военный эксперт оценил подлодку США, способную атаковать по приказу ИИ

На вооружение Военно-морских сил США может поступить беспилотная подводная лодка проекта CLAWS. Как сообщает издание New Scientist, за решения об атаке на этой лодке будет отвечать не человек, а бортовой компьютер с искусственным интеллектом (ИИ). Разработкой этой военной техники, управляемой ИИ, занимаются специалисты Управления военно-морских исследований США. В документах ведомства подлодка значится как «система подводного оружия для тайного использования». По данным New Scientist, субмарина пройдет испытания за два года и к 2023-му поступит в распоряжение вооруженных сил США.

В свою очередь, член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что ни в одной стране мира искусственный интеллект на наделён столь серьёзными полномочиями.

«На самом деле, эта публикация – ни о чём. Потому что все современные атомные лодки, и дизель-электрические, и с воздухонезависимыми установками, в той или иной степени имеют в системах управления элементы искусственного интеллекта. В отличие от периода Второй мировой войны, когда торпедную атаку рассчитывали с помощью, образно говоря, арифмометров, сейчас всё это встроено в систему управления вооружения и движения подводной лодки. Поэтому, ничего нового и сногсшибательного тут я ничего не вижу. Это всего навсего – информационный повод», - отметил Мураховский.