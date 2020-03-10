«Ни о чём»: Военный эксперт оценил подлодку США, способную атаковать по приказу ИИ
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский напомнил НСН, что все современные подлодки в той или иной степени оснащены элементами искусственного интеллекта.
На вооружение Военно-морских сил США может поступить беспилотная подводная лодка проекта CLAWS. Как сообщает издание New Scientist, за решения об атаке на этой лодке будет отвечать не человек, а бортовой компьютер с искусственным интеллектом (ИИ). Разработкой этой военной техники, управляемой ИИ, занимаются специалисты Управления военно-морских исследований США. В документах ведомства подлодка значится как «система подводного оружия для тайного использования». По данным New Scientist, субмарина пройдет испытания за два года и к 2023-му поступит в распоряжение вооруженных сил США.
В свою очередь, член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что ни в одной стране мира искусственный интеллект на наделён столь серьёзными полномочиями.
«На самом деле, эта публикация – ни о чём. Потому что все современные атомные лодки, и дизель-электрические, и с воздухонезависимыми установками, в той или иной степени имеют в системах управления элементы искусственного интеллекта. В отличие от периода Второй мировой войны, когда торпедную атаку рассчитывали с помощью, образно говоря, арифмометров, сейчас всё это встроено в систему управления вооружения и движения подводной лодки. Поэтому, ничего нового и сногсшибательного тут я ничего не вижу. Это всего навсего – информационный повод», - отметил Мураховский.
Собеседник НСН подчеркнул, что только человек, в конечном итоге, принимает решение на огневое поражение. А всё остальное делает автоматизированная система управления. И это не только на подводных лодках. Это в комплексах ПВО и ПРО сплошь и рядом.
«В документах Пентагона записано, что решения по этим вопросам, в конечном итоге, принимает человек. Нигде, ни в одной стране мира нет такого, чтобы автоматика, искусственный интеллект полностью принимала весь цикл решений – в том числе на огневое поражение», - отметил эксперт.
Между тем, по данным издание New Scientist , главной задачей для подводной лодки проекта CLAWS станет ликвидация подводных мин и прокладывание оптимальных маршрутов движения. Искусственный интеллект поможет субмарине уклоняться от противолодочных действий противника и решать другие сложные задачи.
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