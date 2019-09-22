NI назвал оружие, способное сделать США «необитаемыми»
Обозреватель National Interest Себастьян Роблин рассказал о российском оружие, которое может сделать Соединенные Штаты «необитаемыми». Журналист имел ввиду вооружения атомных подводных лодок проекта «Борей».
По данным обозревателя, дальность поражения ракет, выпущенных «Бореем», более девяти тысяч км. Российское оружие способно уничтожать военные базы и целые города.
Каждая российская подводная лодка проекта «Борей» может быть оснащена 16 ракетами Р-30 «Булава». В каждой из них - по шесть ядерных боеголовок, мощность которых составляет 150 килотонн, уточняет Газета.ru.
National Interest сравнил разрушительную силу 72 ядерных боеголовок с 10 бомбами, сброшенными на Хиросиму.
Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН рассказал о преимуществах атомной подлодки 5-го поколения.
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