NI назвал оружие, способное сделать США «необитаемыми»

Каждая российская подводная лодка проекта «Борей» может быть оснащена 16 ракетами Р-30 «Булава». В каждой из них - по шесть ядерных боеголовок, мощность которых составляет 150 килотонн, уточняет Газета.ru.

National Interest сравнил разрушительную силу 72 ядерных боеголовок с 10 бомбами, сброшенными на Хиросиму.

Ранее бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН рассказал о преимуществах атомной подлодки 5-го поколения.



