Песков отказался комментировать версию адмирала Попова о гибели «Курска»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки "Курск", сообщает РИА Новости.
По его словам, было проведено расследование и следствие пришло к окончательному выводу.
«Было следствие, следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать», - резюмировал Песков.
Ранее бывший главнокомандующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» потерпела крушение в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО, сообщает RT.
По официальной версии, причиной трагедии стал тепловой взрыв компонентов топлива торпеды, который привёл к детонации.
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