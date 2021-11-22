Песков отказался комментировать версию адмирала Попова о гибели «Курска»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки "Курск", сообщает РИА Новости.





По его словам, было проведено расследование и следствие пришло к окончательному выводу.

«Было следствие, следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать», - резюмировал Песков.

Ранее бывший главнокомандующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» потерпела крушение в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО, сообщает RT.

По официальной версии, причиной трагедии стал тепловой взрыв компонентов топлива торпеды, который привёл к детонации.

