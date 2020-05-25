До 1,5 тысяч бойцов ЧВК Вагнера скрылись в Ливии в неизвестном направлении

Более 1,5 тысяч бойцов частной военной компании Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии. В данный момент местонахождение отряда точно неизвестно. Как заявил представитель штаба командования правительственных сил этой страны турецкому агентству Anadolu, группа вылетела на двух военно-транспортных самолетах из аэропорта Бени Велид.

Представитель командования уточнил, что бойцы ЧВК Вагнера принимают участие в конфликте на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, то есть поддерживают Ливийскую национальную армию, отмечает Ura.ru. Её также поддерживает избранный парламент. Этим силам противостоит правительство национального согласия (ПНС), которое возглавляет Файез Саррадж. Эта структура сформирована при поддержке ООН и Евросоюза, она базируется на западе страны, в столице Триполи.

В конце 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся более двух тысяч наемников из российского «ЧВК Вагнера». Однако Москва неоднократно опровергала подобные утверждения.

В свою очередь официальный представитель Ливийской национальной армии сообщил РИА Новости, что до 17 тысяч наемников из Сирии могли быть доставлены в Ливию, чтобы воевать на стороне сил ПНС. Телеканал Al-Arabiya передал, что более 300 сирийских наемников прибыли сегодня на территорию Ливию из Турции.

Накануне «Новая газета» в своей публикации сообщила о якобы погибшем в Ливии мужчине славянской внешности, которого сторонники ПНС причисляют к ЧВК «Вагнера». Как отмечает РИА ФАН, даже корреспондент издания сомневается в достоверности этих сведений. В качестве доказательства приводится фотографии и видеозаписи, сделанные боевиками, однако, скорее всего, речь идёт об инсценировке.

