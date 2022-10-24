«Не надейтесь». Медведев заявил о кратном увеличении в РФ производства военной техники
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитирий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что в ходе контрольной проверки выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод» обсуждались вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО.
По его словам, была поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа и недопущения срывов поставок выпускаемой техники.
Также он ответил на утверждения «вражеских аналитиков» о том, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся.
«Типа всё истратили... Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» - написал Медведев.
Ранее компания «Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) входит в госкорпорацию «Ростех»), досрочно поставила Министерству обороны РФ партию самых мощных и дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка», пишут «Известия».
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