«Не надейтесь». Медведев заявил о кратном увеличении в РФ производства военной техники

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитирий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что в ходе контрольной проверки выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод» обсуждались вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО.

«Уралвагонзавод» передал Минобороны новые системы «Солнцепёк»

По его словам, была поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа и недопущения срывов поставок выпускаемой техники.

Также он ответил на утверждения «вражеских аналитиков» о том, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся.

«Типа всё истратили... Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» - написал Медведев.

Ранее компания «Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) входит в госкорпорацию «Ростех»), досрочно поставила Министерству обороны РФ партию самых мощных и дальнобойных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий МедведевВооруженные Силы РФВооружение
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