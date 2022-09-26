«Уралвагонзавод» передал Минобороны новые системы «Солнцепёк»
Концерн «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны РФ партию тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк», сообщает пресс-служба предприятия.
В сообщении отмечается, что предача была осуществлена в рамках гособоронзаказа.
«Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в «Ростех»)... в рамках гособоронзаказа досрочно отгрузил Минобороны тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А», - уточнили в пресс-службе УВЗ.
Ранее генеральному директору «Уралвагонзавода» Александру Потапову передали государственные контракты на поставку танков Т-90М, а также на капитальный ремонт танков Т-80БВ, сообщает RT.
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