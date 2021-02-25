«Научная фантастика». Европейские СМИ оценили российское оружие

Французский сайт Atlantico опубликовал статью, в которой говорится, что российское оружие значительно более высокотехнологичное, чем о нем думают в Европе, передаёт портал «ИноСМИ».

В издании заявили, что «ленивая европейская общественность» до сих пор представляет себе «ржавые российские танки и полуразвалившиеся ангары с ядерными ракетами», хотя эксперты уже давно наблюдают совершенно иную картину «от Чёрного моря до Сирии и от Украины до Карабаха».

Так, в публикации рассказывается об учениях, проводившихся в ЕС странами Прибалтики и Польши, и где российская армия всегда побеждала противников в гипотетических конфликтах. По мнению экспертов, эти поражения объясняются «высокотехнологичным арсеналом на грани научной фантастики, разработанным в России за последнее десятилетие».

В качестве примера в Atlantico вспомнили инцидент, произошедший в Чёрном море в 2014 году, когда российский бомбардировщик Су-24 пролетел над американским эсминцем «Дональд Кук». В издании заверили, что «корабль был бы уничтожен первой ракетой».

Ранее Журнал National Interest включил Россию в пятёрку самых мощных армий мира, сообщает РЕН ТВ. Специалисты издания поставили российские вооружённые силы на второе место, а первое отдали армии США, объяснив это тем, что у Штатов больше оборонный бюджет и численность войск.

