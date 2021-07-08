Нарушивший российскую границу британский эсминец покинул Черное море

Эсминец ВМС Великобритании Defender, в конце июня нарушивший российскую границу у берегов Крыма, покинул Черное море.

Лондон обещает новые заходы кораблей в «воды Украины»

Согласно данным портала Marine Traffic, 6 июля корабль находился в Гибралтарском проливе, сейчас судно дошло до британской базы у выхода в Атлантический океан.

Напомним, эсминец Defender 23 июня нарушил границу России в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский сторожевой корабль в ответ на вход эсминца в территориальные воды РФ открыл предупредительную стрельбу. Однако в Великобритании отметили, что судно «совершило мирный проход через территориальные воды Украины», и никакой стрельбы не было.

При этом в Кремле назвали инцидент с британским кораблем спланированной провокацией, организованной США для «прощупывания» слабых мест в системе охраны границ России, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияЧерное МореКорабли
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