Экс-заместитель министра обороны Иванов отказался от сделки со следствием
18 июля 202405:01
Экс-заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов отказался от сделки со следствием, сообщает ТАСС.
Он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве, настаивая на своей невиновности.
Защита Иванова не стала давать по этому поводу каких-либо комментариев.
Ранее стало известно, что в деле Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru