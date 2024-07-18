Экс-заместитель министра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве, настаивая на своей невиновности.

Защита Иванова не стала давать по этому поводу каких-либо комментариев.

Ранее стало известно, что в деле Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

