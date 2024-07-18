Экс-заместитель министра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Экс-заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов отказался от сделки со следствием, сообщает ТАСС.

Двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова скончались в один день

Он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве, настаивая на своей невиновности.

Защита Иванова не стала давать по этому поводу каких-либо комментариев.

Ранее стало известно, что в деле Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Уголовное ДелоМинобороны РФ

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