Над Белгородской областью уничтожили 17 реактивных снарядов РСЗО «Vampire»
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск атаковать объекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл около 16:00 мск 1 апреля над Белгородской областью.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Vampire», - уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле села Дунайка Грайворонского городского округа погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В районе Анапы из горящего автобуса эвакуировали более 40 детей
- Прокуратура назвала причину ДТП на переезде в Ярославской области
- Суд в Москве арестовал экс-главу «СКА Арены» в Петербурге
- Автомобильный мост провалился в Подмосковье
- Над Белгородской областью уничтожили 17 реактивных снарядов РСЗО «Vampire»
- СМИ: МИД и Минюст РФ обсуждают исключение «Талибана» из списка террористов
- Шри-Ланка объявила о продлении бесплатного визового режима для россиян
- Шакро Молодой озвучил причину своего досрочного освобождения
- Кабмин РФ разрешил беспошлинно ввезти до 100 тысяч тонн томатов до 31 мая
- Путин поручил правительству повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru