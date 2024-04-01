Над Белгородской областью уничтожили 17 реактивных снарядов РСЗО «Vampire»

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск атаковать объекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Белгородской области перехватили два украинских БПЛА

В сообщении говорится, что инцидент произошёл около 16:00 мск 1 апреля над Белгородской областью.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Vampire», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле села Дунайка Грайворонского городского округа погибла женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФВСУПВОБелгородская область

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