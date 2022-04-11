В России начали с 53 раза чаще пользоваться VPN-сервисами

Число пользователей VPN-сервисов в период с января по апрель 2022 года выросло в 53,5 раза, самыми популярными приложениями стали OpenVPN и WireGuard. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора Yota.

По данным оператора, исследование проводилось с 1 января по 3 апреля 2022 года. Отмечается, что доля тех, кто использует VPN, увеличилась в 38 раз и достигла 22,8% от числа всех клиентов Yota.

Наибольший процент установки VPN-сервисов был зафиксирован с 14 по 20 марта. По данным Yota, за последнюю неделю марта жители России потратили в 69 раз больше трафика на VPN-сервисы, чем за первую неделю января.

При этом самым популярным сервисом для пользователей Yota стал OpenVPN, через него проходит около 55,9% трафика. Чуть больше 32% занял WireGuard, замыкает тройку лидеров Surfshark VPN с 6,04%.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что считает введение ответственности за использование VPN «неперспективным», так как это вызовет лишь больший интерес со стороны пользователей.

