Профессор Гарварда назвал невозможным членство Украины в НАТО

Украине необходимо признать, что сейчас членство в НАТО для страны «практически невозможно». Об этом заявил декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон в интервью Известиям.

Как отметил эксперт, для того, чтобы Киев присоединился к Североатлантическому альянсу, потребуется «единодушное согласие со стороны европейцев», однако этого «просто не произойдет».

«Текущий непростой статус-кво, о котором мы говорили, сохранится», — уточнил Колтон.

Профессор добавил, что США не готовы рисковать ради Украины, это продемонстрировали инциденты в Керченском проливе и Азовском море. Украинским властям следует осознать, что у поддержки Соединенных Штатов есть пределы.

