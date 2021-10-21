Профессор Гарварда назвал невозможным членство Украины в НАТО
Украине необходимо признать, что сейчас членство в НАТО для страны «практически невозможно». Об этом заявил декан кафедры госуправления Гарварда Тимоти Колтон в интервью Известиям.
Как отметил эксперт, для того, чтобы Киев присоединился к Североатлантическому альянсу, потребуется «единодушное согласие со стороны европейцев», однако этого «просто не произойдет».
«Текущий непростой статус-кво, о котором мы говорили, сохранится», — уточнил Колтон.
Профессор добавил, что США не готовы рисковать ради Украины, это продемонстрировали инциденты в Керченском проливе и Азовском море. Украинским властям следует осознать, что у поддержки Соединенных Штатов есть пределы.
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