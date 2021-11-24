На Украине заявили о намерении США сорвать переговоры по Донбассу
США намеренно пишут о якобы готовящемся нападении России на Украину, нагнетая напряжение вокруг ситуации на границе двух стран, чтобы сорвать мирные переговоры сторон по Донбассу. Таким мнением поделился военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в своей колонке для «Главреда».
Как отметил эксперт, Вашингтон «нагнетает напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе».
«Им [американцам] важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете, "формуле Штайнмайера" или кластерах», — написал Жданов.
Полковник считает, что США искажают факты о «российской агрессии», чтобы помешать договоренностям РФ и Украины и оказать давление на Кремль. По мнению эксперта, Вашингтон, вложивший в Украину много средств, не хочет «уходить» из страны, отмечает «Свободная пресса».
Жданов добавил, что РФ заинтересована в войне с Украиной в последнюю очередь, пишут Известия.
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