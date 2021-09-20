На Украине стартовали совместные с США военные учения

На Украине начались совместные с США военные учения Rapid Trident – 2021. Об этом сообщается на официальной странице сухопутных войск Украины в Facebook.

Отмечается, что помимо стран-организаторов в учениях примут участие военнослужащие из Канады, Грузии, Германии, Литвы, Польши, Турции, Великобритании.

Учения продлятся с 20 сентября по 1 октября, в них будут участвовать более 6 тысяч военнослужащих.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящие на территории Украины в сентябре и октябре военные учения с участи НАТО нужны для того, чтобы отвлечь внимание от неудач внутренней политики Киева.

