На Украине стартовали совместные с США военные учения
На Украине начались совместные с США военные учения Rapid Trident – 2021. Об этом сообщается на официальной странице сухопутных войск Украины в Facebook.
Отмечается, что помимо стран-организаторов в учениях примут участие военнослужащие из Канады, Грузии, Германии, Литвы, Польши, Турции, Великобритании.
Учения продлятся с 20 сентября по 1 октября, в них будут участвовать более 6 тысяч военнослужащих.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предстоящие на территории Украины в сентябре и октябре военные учения с участи НАТО нужны для того, чтобы отвлечь внимание от неудач внутренней политики Киева.
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