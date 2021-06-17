На Украине смоделировали уничтожение танка Т-90 дроном
Украинские инженеры показали на видео работу ударного стелс-беспилотника ACE ONE. На кадрах дрон поражает другой беспилотник, а также уничтожает модель танка Т-90, который состоит на вооружении России и ряда других стран.
ACE ONE способен развивать скорость в 0,95 Маха. По данным Defense Express, перспективный беспилотник обладает схожими чертами с американским RQ-170 Sentinel и российским С-70 «Охотник».
Длина аппарата составляет 8 метров, ширина - 11 метров, сообщает РЕН ТВ. Предполагается, что дрон сможет работать в радиусе 1500 километров и подниматься на высоту до 13,5 километра.
Дрон способен будет переносить оружие весом до тонны, передает телеканал «360». Над проектом работают 25 ученых и специалистов авиакосмической отрасли.
Член парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин ранее заявил, что если Украина совершит провокацию в Донбассе и начнет военную операцию, то это может привести к вооруженному конфликту с Москвой.
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