На Украине призвали строить ракеты для «войны на чужой территории»

Заец считает, что Киеву следует заняться созданием ракетного щита, отмечает РЕН ТВ.

«У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории», – приводит слова экс-депутата РИА Новости.

По словам парламентария, Украина нуждается в новом высококачественном оружии, так как войну всегда следует вести не на своей территории.

