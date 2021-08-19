На Украине призвали строить ракеты для «войны на чужой территории»

Украине необходимо заняться масштабным строительством ракет для «войны на чужой территории», считает бывший депутат Верховной рады Иван Заец. Об этом парламентарий заявил в ходе круглого стола, трансляцию которого вел «Укринформ».

Украина провела контрдиверсионные учения на границе с Крымом

Заец считает, что Киеву следует заняться созданием ракетного щита, отмечает РЕН ТВ.

«У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории», – приводит слова экс-депутата РИА Новости.

По словам парламентария, Украина нуждается в новом высококачественном оружии, так как войну всегда следует вести не на своей территории.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Верховная РадаРакетыУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры