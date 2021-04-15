На Украине построят несколько патронных заводов
Украинские власти планируют построить несколько патронных заводов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.
По его словам, планируется возвести как минимум два таких предприятия. «Один - это очень уязвимо, надо дублировать», - заявил Арестович. Как предполагается, строительство займет два-три года.
Ранее патроны изготавливал Луганский патронный завод, но с 2014 года он находится на территории ЛНР.
Украина обгоняет Россию на мировом рынке оружия. Такое заявление в 2019 году сделал заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем.
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