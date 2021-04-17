На Украине оценили потенциал армии в случае вооруженного конфликта с РФ

Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других элементов сектора обороны будет достаточно в случае обострения российской агрессии. Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире телеканала «Украина».

Украина провела военные учения возле Крыма

По словам Наева, украинские военные отрабатывают сценарии обороны при обострении ситуации без привлечения сил союзников.

«В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — заявил командующий.

Ранее танковые и артиллерийские резервы ВСУ провели военные учения на границе с Крымом. В частности, подразделения проработали элементы передвижения на открытой местности, маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.

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ТЕГИ:ВСУУкраинаРоссийско-украинские Отношения
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