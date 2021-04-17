На Украине оценили потенциал армии в случае вооруженного конфликта с РФ
Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других элементов сектора обороны будет достаточно в случае обострения российской агрессии. Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире телеканала «Украина».
По словам Наева, украинские военные отрабатывают сценарии обороны при обострении ситуации без привлечения сил союзников.
«В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — заявил командующий.
Ранее танковые и артиллерийские резервы ВСУ провели военные учения на границе с Крымом. В частности, подразделения проработали элементы передвижения на открытой местности, маскировки техники, выход на рубеж и уничтожение противника.
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