Путин анонсировал постановку на боевое дежурство уникального вооружения
Новые уникальные современные системы вооружений в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство в России. Это событие анонсировал президент РФ Владимир Путин в ходе приёма в Кремле выпускников военных высших учебных заведений.
Как уточнил глава государства, речь идёт о новейшей межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», гиперзвуковой ракете корабельного базирования «Циркон», зенитной системы С-500 «Прометей», а также других боевых комплексах. Кроме того, Путин напомнил, что уже стоит на боевом дежурстве не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие - комплексы «Авангард» и «Кинжал».
Президент отметил, что новая государственная программа вооружения на период до 2034 года планируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и конструкторских бюро. Именно с этой техникой предстоит работать выпускникам.
Впервые о гиперзвуковом комплексе крылатых ракет «Авангард» президент рассказал в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Боевой блок комплекса способен развивать скоростью в 20 раз быстрее звука.
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