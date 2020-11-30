Украинский посол поддержал Японию по вопросу Курил

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявил, что надеется на сотрудничество Киева и Токио в деле восстановления территориальной целостности двух стран, сообщает агентство Киодо.

В ходе пресс-конференции в Национальном клубе печати в Токио, украинский посол поддержал японские власти по вопросу принадлежности южной части Курильских островов.

Ранее Корсунский заявил, что союз Украины и Японии необходим обоим государствам, так как Россия них является «общей проблемой», пишет украинская газета «Зеркало недели».

Переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны идут ещё со времён СССР, в состав которого в 1945 году был включён весь архипелаг. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов.

