Украинский посол поддержал Японию по вопросу Курил
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявил, что надеется на сотрудничество Киева и Токио в деле восстановления территориальной целостности двух стран, сообщает агентство Киодо.
В ходе пресс-конференции в Национальном клубе печати в Токио, украинский посол поддержал японские власти по вопросу принадлежности южной части Курильских островов.
Ранее Корсунский заявил, что союз Украины и Японии необходим обоим государствам, так как Россия них является «общей проблемой», пишет украинская газета «Зеркало недели».
Переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны идут ещё со времён СССР, в состав которого в 1945 году был включён весь архипелаг. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов.
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