На боевое дежурство заступил полк с «Ярсом» Бологовского ракетного соединения

Ракетный полк с подвижным грунтовым ракетным комплексом «Ярс» в Бологовском ракетном соединении заступил на боевое дежурство. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

В России стартовали учения РВСН с комплексами «Ярс»

«На боевое дежурство заступил ракетный полк в Бологовском ракетном соединении с ... комплексом "Ярс"», — отметил Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Генерал-полковник подчеркнул, что вводом пусковых установок с «Ярсом», а также с ракетным комплексом «Авангард» были повышены боевые возможности в Козельском и Ясненском ракетных соединениях.

В октябре в России прошла тренировка стратегических сил сдерживания под руководством президента Владимира Путина, в рамках учений в том числе была выпущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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