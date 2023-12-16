На боевое дежурство заступил полк с «Ярсом» Бологовского ракетного соединения

«На боевое дежурство заступил ракетный полк в Бологовском ракетном соединении с ... комплексом "Ярс"», — отметил Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

Генерал-полковник подчеркнул, что вводом пусковых установок с «Ярсом», а также с ракетным комплексом «Авангард» были повышены боевые возможности в Козельском и Ясненском ракетных соединениях.

В октябре в России прошла тренировка стратегических сил сдерживания под руководством президента Владимира Путина, в рамках учений в том числе была выпущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

