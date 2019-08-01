На Балтике начались учения «Океанский щит — 2019»

В Балтийском море стартовали оперативные учения ВМФ и ВКС России «Океанский щит — 2019», сообщает RT. Манёвры продлятся до 9 августа, руководить ими будет главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Для учений привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов и 10 634 человека личного состава вооружённых сил РФ, отмечает телеканал «360».

Ранее бывший командующий Черноморским флотом, экс-начальник штаба Балтийского флота, бывший командир объединённой эскадры, адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН прокомментировал обвинения Киева в заходе российского корабля в зону военных учений НАТО.

