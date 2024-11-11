Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Булгакову

Московский городской суд признал законным продление до конца года срока ареста бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, который обвиняется в мошенничестве на более чем 49 млн рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.

Постановление Басманного суда Москвы оставили без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения. В конце сентября Басманный суд продлил Булгакову срок ареста до 25 декабря.