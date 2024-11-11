Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-замминистра обороны Булгакову
Московский городской суд признал законным продление до конца года срока ареста бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову, который обвиняется в мошенничестве на более чем 49 млн рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на суд.
Постановление Басманного суда Москвы оставили без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения. В конце сентября Басманный суд продлил Булгакову срок ареста до 25 декабря.
Дмитрий Булгаков, который отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, был арестован в июле.
В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, вину он не признает, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru