Мощнейший российский ледокол протестировали на Северном полюсе

Атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса и проходит проверки в ледовых условиях, сообщает «Газета.Ru».

Российский ледокол 22 сентября вышел из Санкт-Петербурга и достиг пункта назначения 3 октября. Судно на пути к Северному полюсу преодолевало лёд толщиной до трёх метров. По словам капитана команды «Арктики» Олега Щапина, ледокол подтвердил характеристики, заложенные проектом. Проверка систем «Арктики» показала, что ядерная установка судна работала без нареканий. Сейчас экипаж ледокола продолжает тестировать оборудование корабля в ледовых условиях.

Российский универсальный атомный ледокол «Арктика» — самый большой и мощный в мире. Судно было названо в честь легендарного советского судна, которое первым в истории дошло до Северного полюса в надводном положении.

