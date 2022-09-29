Правительство России: Отслужившие в иностранной армии граждане попадут под мобилизацию

Россияне, отслужившие в иностранной армии, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал запущенного правительством портала «Объясняем.рф».

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По данным сайта, если такие граждане состоят в запасе ВС РФ и имеют военно-учетную специальность, то они подлежат мобилизации.

Ранее правительство обозначило критерии отбора подлежащих мобилизации граждан. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Российская АрмияАрмияМобилизация
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