Правительство России: Отслужившие в иностранной армии граждане попадут под мобилизацию
29 сентября 202211:28
Россияне, отслужившие в иностранной армии, могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал запущенного правительством портала «Объясняем.рф».
По данным сайта, если такие граждане состоят в запасе ВС РФ и имеют военно-учетную специальность, то они подлежат мобилизации.
Ранее правительство обозначило критерии отбора подлежащих мобилизации граждан. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru