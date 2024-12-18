Депутат Хамитов предложил направлять киберспортсменов в войска беспилотных систем
Киберспортсменов, достигших призывного возраста, можно направлять на срочную службу в войска беспилотных систем, считает депутат Госдумы Амир Хамитов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов предложил сформировать в стране Войска беспилотных систем, напоминает «Свободная пресса».
«В России есть огромное количество киберспортсменов, часть из которых можно было бы по достижении призывного возраста направлять на срочную службу именно в эти войска», — отметил Хамитов.
По словам парламентария, здесь молодые люди смогли бы «повысить уровень профессионализма», а войска при этом получили бы специалистов, которые владеют современной цифровой техникой. Хамитов напомнил, что ранее уже выступал с инициативой о создании таких войск в качестве варианта альтернативной службы. Как отметил депутат, у России есть для этого все ресурсы.
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