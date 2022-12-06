Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал устранить технологические препятствия в снабжении армии, передает РИА Новости.

В ходе заседания Координационного совета по обеспечению Вооруженных сил он также напомнил о персональной ответственности должностных лиц и кураторов в правительстве за «каждое направление обеспечения специальной военной операции».

Ранее сообщалось, что председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направили письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла.

