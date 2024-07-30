Миротворцы РФ провели тренировку в зоне безопасности в Приднестровье

Российские миротворцы провели тактическую тренировку на постах по всей зоне безопасности в Приднестровье. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков в беседе с РИА Новости.

Мероприятие было плановым и согласованным с комиссией и Объединенным военным командованием.

«Единственное надо сказать, что эти учения должны были быть совместными, но молдавская сторона отказалась», — указал Беляков.

Миротворцы самостоятельно провели тренировку на постах, где силы несут службу, и отработали штабные мероприятия, в том числе с личным составом.

«Тренировка способствовала тому, что в случае какой-то острой необходимости можно было бы оперативно обеспечить безопасность на миротворческих постах», — добавил Беляков.

В мае российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье у города Бендеры.

