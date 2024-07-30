Миротворцы РФ провели тренировку в зоне безопасности в Приднестровье
Российские миротворцы провели тактическую тренировку на постах по всей зоне безопасности в Приднестровье. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков в беседе с РИА Новости.
Мероприятие было плановым и согласованным с комиссией и Объединенным военным командованием.
«Единственное надо сказать, что эти учения должны были быть совместными, но молдавская сторона отказалась», — указал Беляков.
Миротворцы самостоятельно провели тренировку на постах, где силы несут службу, и отработали штабные мероприятия, в том числе с личным составом.
«Тренировка способствовала тому, что в случае какой-то острой необходимости можно было бы оперативно обеспечить безопасность на миротворческих постах», — добавил Беляков.
В мае российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье у города Бендеры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков призвал оппозицию в Венесуэле смириться с поражением на выборах
- Два человека были ранены при атаках ВСУ в Шебекинском городском округе
- Врач рассказал, что лихорадка Западного Нила в 14% случаев приводит к смерти
- В Карелии обнаружили тело одного из пропавших без вести после подтопления
- Российские военные освободили населенный пункт Ленинское в ДНР
- Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год
- Нутрициолог : В день можно употреблять до 50 грамм чипсов или сухариков
- Миротворцы РФ провели тренировку в зоне безопасности в Приднестровье
- Фальков предложил закрепить законодательно статус молодого специалиста
- Набиуллина: Ставки по ипотеке пойдут вниз по мере замедления инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru