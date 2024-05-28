Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье

Он отметил, что военнослужащие не смогут выполнять свои функциональные обязанности, не будучи в определенной степени слаженными и тренированными в своих действиях. Беляков напомнил, что ранее контингент РФ в составе совместных миротворческих сил уведомил приднестровскую и молдавскую стороны о проведении плановых тренировок с 17 мая по 17 июня.

Он также подчеркнул, что в ходе учебных занятий миротворцы проводят проверку техники и действий личного состава на постах в случае нападения на них.

Ранее власти Молдавии выступили против проведения тренировок российских миротворцев в зоне безопасности в Приднестровье, передает «Радиоточка НСН».

