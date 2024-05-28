Российские миротворцы провели тренировку в Приднестровье

Тренировка российских миротворцев прошла в Приднестровье у города Бендеры, это последовательная система занятий, которая отражена в плане основных организационных мероприятий миротворческих сил на текущий год. Об этом сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.

Глава Приднестровья назвал эскалацию вокруг республики дорогой к войне

Он отметил, что военнослужащие не смогут выполнять свои функциональные обязанности, не будучи в определенной степени слаженными и тренированными в своих действиях. Беляков напомнил, что ранее контингент РФ в составе совместных миротворческих сил уведомил приднестровскую и молдавскую стороны о проведении плановых тренировок с 17 мая по 17 июня.

Он также подчеркнул, что в ходе учебных занятий миротворцы проводят проверку техники и действий личного состава на постах в случае нападения на них.

Ранее власти Молдавии выступили против проведения тренировок российских миротворцев в зоне безопасности в Приднестровье, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМиротворцыПриднестровье

Горячие новости

Все новости

партнеры