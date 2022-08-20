Минобороны заявило о ликвидации около 20 американских наемников под Харьковом

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования "Кракен" и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Кроме того, российские военные почти полностью ликвидировали батальон 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Великомихайловка Днепропетровской области. Формирование потеряло не менее 200 бойцов убитыми и более 150 ранеными.

