Минобороны заявило о готовящейся кампании против российской армии
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что против России готовится масштабная информационная атака, нацеленная на принижение российской армии и ее руководителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету "Красная Звезда".
По данным Цаликова, в распоряжение министерства поступили данные о намерении нескольких государств вести через медиа и СМИ организованную деятельность по очернению и дискредитации российской власти, российских СМИ и общественных руководителей. В частности, усиленное давление ожидает руководство российских войск. Как отметил замминистра, под атаку могут попасть представители любых видов войск и руководители любого уровня, включая высших военно-политических лидеров страны.
Ране НСН сообщала, что глава комитета Госдумы РФ по обороне Шаманов раскритиковал правительство, которое, по его мнению, при формировании бюджета страны на 2020-2022 годы попросту игнорирует потребности российской армии.
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