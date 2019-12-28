Минобороны заявило о готовящейся кампании против российской армии

По данным Цаликова, в распоряжение министерства поступили данные о намерении нескольких государств вести через медиа и СМИ организованную деятельность по очернению и дискредитации российской власти, российских СМИ и общественных руководителей. В частности, усиленное давление ожидает руководство российских войск. Как отметил замминистра, под атаку могут попасть представители любых видов войск и руководители любого уровня, включая высших военно-политических лидеров страны.

Ране НСН сообщала, что глава комитета Госдумы РФ по обороне Шаманов раскритиковал правительство, которое, по его мнению, при формировании бюджета страны на 2020-2022 годы попросту игнорирует потребности российской армии.

