Минобороны: За неделю в плен сдались 59 военнослужащих ВСУ

Минобороны России назвало число украинских военных, которые сдались в плен за минувшую неделю на линии соприкосновения в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«В течение недели... сдались в плен 59 украинских военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Москва и Киев ведут переговоры о большом обмене военнопленными. Российская сторона направила два списка — на 900 и 600 человек, и ожидает такого же количества пленных для обмена, пишет RT.

