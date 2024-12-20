Минобороны: За неделю в плен сдались 59 военнослужащих ВСУ
Минобороны России назвало число украинских военных, которые сдались в плен за минувшую неделю на линии соприкосновения в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«В течение недели... сдались в плен 59 украинских военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.
Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Москва и Киев ведут переговоры о большом обмене военнопленными. Российская сторона направила два списка — на 900 и 600 человек, и ожидает такого же количества пленных для обмена, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru