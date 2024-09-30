Минобороны: ВСУ потеряли до 560 военных в ДНР
Российские военные заняли более выгодные рубежи и отразили атаку ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, «Южная» группировка войск в районах Константиновки, Федоровки, Зализнянского, Майского, Орехово-Василевки, Дружковки и Часова Яра нанесла поражение формированиям украинских 24-й, 30-й, 54-й, 72-й механизированных бригад, 56-й мотопехотной, 143-й пехотной, 128-й горно-штурмовой, 119-й теробороны. Кроме того, силы РФ отразили контратаку подразделения 5-й штурмовой бригады противника.
Всего ВСУ потеряли до 560 солдат, а также военную технику, в том числе танк, восемь автомобилей, 155-миллиметровые гаубицы производства США и Великобритании, британскую 105-мм гаубицу L-119, американское 105-мм орудие М119.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в Курской области украинские войска потеряли 400 бойцов за сутки, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru