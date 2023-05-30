Минобороны: ВМФ России в 2023 году получил шесть кораблей

Российский флот с начала 2023 года получил шесть кораблей и судов различных классов, сообщили в Минобороны.

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Ожидается еще 30 боевых кораблей, катеров и судов. Они поступят в состав военно-морских сил до конца 2023 года, уточнили в военном ведомстве.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в конце текущего года на испытания выйдет атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

Глава штаба британских ВВС Майкл Уигстон назвал российский флот угрозой для НАТО. Он призвал членов блока сосредоточить внимание на подводных силах РФ, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Минобороны РФРоссияЧерноморский Флот РФ

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