Минобороны: В Сумской области уничтожен командный состав 47-й бригады ВСУ
Командный состав украинской 47-й отдельной механизированной бригады ликвидирован в районе Глухова в Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, в ночное время 20 августа экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ ударил по пункту управления и складу с боеприпасами формирования ВСУ.
«В результате удара авиационными бомбами на универсальных модулях планирования и коррекции склад... и пункт управления 47 омбр ВСУ был уничтожен. На пункте управления были уничтожены командный состав и военнослужащие 47 бригады», — подчеркнули в Минобороны.
Экипаж Су-34 получил от разведки подтверждение об уничтожении цели и вернулся на аэродром вылета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru