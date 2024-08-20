Минобороны: В Сумской области уничтожен командный состав 47-й бригады ВСУ

По данным ведомства, в ночное время 20 августа экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ ударил по пункту управления и складу с боеприпасами формирования ВСУ.

«В результате удара авиационными бомбами на универсальных модулях планирования и коррекции склад... и пункт управления 47 омбр ВСУ был уничтожен. На пункте управления были уничтожены командный состав и военнослужащие 47 бригады», — подчеркнули в Минобороны.

Экипаж Су-34 получил от разведки подтверждение об уничтожении цели и вернулся на аэродром вылета.

