Минобороны сообщило о взятии в плен воевавшего в рядах ВСУ колумбийца

40 человек доставлены в больницы в результате столкновения двух трамваев в Кемерове

Число участников первого дня ПМЭФ стало таким же, как за все четыре дня форума в 2019 году

В Минздраве не видят снижения потребления алкоголя в России

В Евросоюзе стартуют четырехдневные выборы в Европарламент

В Белом доме обиделись на Wall Street Journal из-за статьи о ментальном здоровье Джо Байдена