Минобороны сообщило о взятии в плен воевавшего в рядах ВСУ колумбийца

Гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, воевавшего в рядах 59-й бригады ВСУ, взяли в плен в районе села Красногоровка. Об этом соощили в Минобороны РФ.

Ведомство распространило видео с иностранцем, в котором колумбиец признался, что прибыл на Украину по объявлению в соцсети TikTok. Наемникам предлагали принять участие в боевых действиях против России.

Пленный заявил, что не советует землякам присоединяться к украинской армии.

«Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — указал колумбиец.

Ранее российские военные взяли в плен французского наемника в Харьковской области, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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