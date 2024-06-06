Минобороны сообщило о взятии в плен воевавшего в рядах ВСУ колумбийца
Гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, воевавшего в рядах 59-й бригады ВСУ, взяли в плен в районе села Красногоровка. Об этом соощили в Минобороны РФ.
Ведомство распространило видео с иностранцем, в котором колумбиец признался, что прибыл на Украину по объявлению в соцсети TikTok. Наемникам предлагали принять участие в боевых действиях против России.
Пленный заявил, что не советует землякам присоединяться к украинской армии.
«Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — указал колумбиец.
Ранее российские военные взяли в плен французского наемника в Харьковской области, пишет Ura.ru.
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