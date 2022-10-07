Минобороны сообщило о ликвидации более ста украинских военных в ДНР

По словам Конашенкова, удары пришлись по 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригадам, размещенным около Северска и Славянска, а также по 30-й механизированной бригаде, дислоцированной в районе населенного пункта Курдюмовка.

Ранее в ДНР сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Отрадовка и Веселая Долина. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

