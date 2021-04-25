Минобороны Швеции считает «дымовой завесой» отвод российских войск от границ

«Россия организовала себе существенную свободу действий на данном этапе, оставив на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе, можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России», - считает Хюльтквист.

Шведский министр полагает, что Россия специально оставила вооружения на месте проведения учений на юге страны, пишет Газета.ru.

«Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», - прокомментировал Хюльтквист.

Хюльквист также заявил, что у него состоялись переговоры с украинским коллегой, Андреем Тараном. Представитель Швеции сообщил, что Стокгольм не поддержал украинскую трактовку эскалации конфликта.

Напомним, 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск в Южном и Западном военных округах.

