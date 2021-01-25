Внезапная проверка боеготовности началась в белорусской армии
Некоторые воинские части и подразделения белорусской армии получили задачу на приведение в высшие степени боеготовности, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
В сообщении уточняется, что, по распоряжению министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, в вооружённых силах стартовала внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности
В военном ведомстве рассказали, что мероприятия пройдут практически на всех полигонах, войскам предстоит действовать в различных условиях местности и в любое время суток.
В Минобороны Белоруссии добавили, что основной целью проверки является «повышение уровня боевой и мобилизационной готовности», а также способности соединений и воинских частей «выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях».
Ранее Хренин заявил, что белорусско-российские учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября, сообщает RT. По его словам, мероприятия пройдут на территории двух стран.
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