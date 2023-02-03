Минобороны расширило зону ответственности Южного военного округа на новые регионы
Зону ответственности Южного военного округа (ЮВО) расширили на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, следует из обновленной карты военных округов Минобороны России.
Согласно схеме, опубликованной на сайте военного ведомства, территории четырех новых регионов относятся к ЮВО.
Как пояснили в пресс-службе военного округа, увеличение зоны ответственности ЮВО связано с вхождением новых субъектов в состав РФ и включением объединений народной милиции ДНР и ЛНР в состав Вооруженных сил России.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал создание в стране Московского и Ленинградского военных округов, напоминает RT.
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