Минобороны расширило зону ответственности Южного военного округа на новые регионы

Зону ответственности Южного военного округа (ЮВО) расширили на Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, следует из обновленной карты военных округов Минобороны России.

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Согласно схеме, опубликованной на сайте военного ведомства, территории четырех новых регионов относятся к ЮВО.

Как пояснили в пресс-службе военного округа, увеличение зоны ответственности ЮВО связано с вхождением новых субъектов в состав РФ и включением объединений народной милиции ДНР и ЛНР в состав Вооруженных сил России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал создание в стране Московского и Ленинградского военных округов, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЛНРДНРРегионыМинобороны РФ
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