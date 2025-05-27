Минобороны РФ заявило об ударах по объектам на Украине в ответ на атаки БПЛА
В Министерстве обороны России заявили об ударах по военным объектам и военно-промышленному комплексу Украины в ответ на массированные атаки беспилотников по регионам РФ. Ведомство отчиталось о поражении украинских объектов в период с 20 мая.
Так, в результате группового удара поражены объекты инфраструктуры аэродрома Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов, военно-технического имущества и ГСМ в Днепропетровской области. Удар нанесен по пунктам временной дислокации и складу ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, поражен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ в Харьковской области.
По удар российских подразделений попали, в частности, Павлоградский химический завод, цеху ремонта самолетов, объекты военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях. В Одессе уничтожено около 100 контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров, беспилотников, а также боеприпасами.
Кроме того, как передает RT, нанесен удар по центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области. Поражен еще ряд объектов в Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской, Харьковской, Николаевской областях.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны также отчиталось об ударе 26 мая по объектам инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Кроме того, поражены склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru