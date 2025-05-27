Минобороны РФ заявило об ударах по объектам на Украине в ответ на атаки БПЛА

По удар российских подразделений попали, в частности, Павлоградский химический завод, цеху ремонта самолетов, объекты военного аэродрома и радиолокационные станции ПВО в Криворожской и Николаевской областях. В Одессе уничтожено около 100 контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров, беспилотников, а также боеприпасами.

Кроме того, как передает RT, нанесен удар по центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области. Поражен еще ряд объектов в Житомирской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской, Харьковской, Николаевской областях.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны также отчиталось об ударе 26 мая по объектам инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Кроме того, поражены склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области.

