Министерство обороны России проинформировало об отражении в течении суток 19 контратак Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

По информации ведомства, подразделения группировки войск «Центр» сумели занять более выгодные рубежи. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ на территории ДНР. На данном участке боевых действий отражены девять контратак украинской стороны.

Еще 10 попыток контратакующих действий ВСУ отразили подразделения других группировок РФ. Кроме того, ударами артиллерии, ракетами, авиацией и беспилотниками ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, цеха по производству ракетного вооружения, объекты энергетики Украины.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Минобороны, средства ПВО сбили за стуки 17 дронов ВСУ и управляемую авиабомбу Hammer.

