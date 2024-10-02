Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Верхнекаменского в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в операции участвовали подразделения «Южной» группировки войск.
По данным Минобороны РФ, общие потери противника в зоне ответственности группировки «Юг» за сутки составили до 855 военных. Также ВСУ лишились склада боеприпасов.
Ранее советник главы ДНР Пушилина Ян Гагин сообщил, что на администрации Угледара установлен российский флаг. Город расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и находится на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке ДНР и Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин заявил о рекордном урожае сельхозпродукции
- Польша обвинила Украину в неблагодарности
- Песков: У России есть контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта
- В Екатеринбурге произошел пожар в Театре музыкальной комедии
- ВС России поразили объекты энергоинфраструктуры, обеспечивающие действия ВСУ
- Дуров: Раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в Telegram налажено с 2018 года
- Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Верхнекаменского в ДНР
- Пилотов рейса Анталья — Москва попытались ослепить лазером
- Песков: Берлин не запрашивал Москву о телефонном разговоре Путина и Шольца
- СМИ: Актеру Ливанову удалили смертельно опасный тромб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru