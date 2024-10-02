Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Верхнекаменского в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что в операции участвовали подразделения «Южной» группировки войск.

По данным Минобороны РФ, общие потери противника в зоне ответственности группировки «Юг» за сутки составили до 855 военных. Также ВСУ лишились склада боеприпасов.

Ранее советник главы ДНР Пушилина Ян Гагин сообщил, что на администрации Угледара установлен российский флаг. Город расположен примерно в 60 км к юго-западу от Донецка и находится на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке ДНР и Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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