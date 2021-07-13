Минобороны РФ развернуло более 1300 коек для гражданских пациентов
Российская армия продолжает помогать субъектам федерации в борьбе с коронавирусом. В 70 военно-медицинских организациях для стационарного лечения гражданских лиц развернуто более 1 300 коек. Такую статистику министр обороны Сергей Шойгу привёл на селекторном совещании.
В общей сложности на сегодня по линии оборонного ведомства построено 30 многофункциональных медицинских центров, 10 из них для регионов. В интересах субъектов РФ дополнительно выделено более 350 коек. Кроме того, передано 60 с половиной тонн кислорода для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. По словам Шойгу, этот вопрос находится на особом контроле.
Глава Минобороны напомнил, что распорядился с 16 июня открыть в подмосковном парке «Патриот» временный инфекционный госпиталь. Там работают 600 военных медицинских специалистов. Помощь оказана более тысячи пациентам с COVID-19.
Сергей Шойгу также поручил направить мобильный госпиталь из подмосковного Алабино в Тульскую область. В региональном центре уже открыт пункт вакцинации с военными медиками. Специалисты Минобороны также работают по этой линии в республиках Коми и Хакасия.
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