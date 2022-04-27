Минобороны РФ отчиталось об ударах по объектам ВСУ за день
Вооруженные силы России применили высокоточные ракеты класса «воздух – земля» для нанесения ударов по 17 военным объектам Украины, ликвидированы два командных пункта ВСУ. Такую информацию распространил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Помимо КП удары нанесены по 15 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил РФ поразила 38 военных объектов Украины. Это, в частности, семь пунктов управления, по одному зенитному ракетному комплексу С-300 и «Оса АКМ», 27 мест сосредоточения живой силы и техники ВСУ.
По сведению Конашенкова, в результате ударов погибли не менее 210 военнослужащих ВСУ, уничтожено 43 единицы техники. Кроме того, ВС РФ за среду, 27 апреля нанесли 309 артиллерийских ударов по целям на Украине. Подтверждения данной информации из других источников не поступало.
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