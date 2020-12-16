Минобороны РФ опровергло окружение миротворцев в Карабахе
Министерство обороны РФ опровергло данные об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители миротворческого контингента РФ попали в окружение азербайджанских военных в Гадрутском районе. Кроме того, об этом сообщал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В российском Минобороны журналистам сообщили, что все подразделения миротворческих сил, размещённые на Южном Кавказе, работают в штатном режиме. Военнослужащие выполняют свои задачи на наблюдательных постах и в рамках мониторинга за соблюдением в Карабахе режима прекращения огня.
В ведомстве отметили, что штаб российских миротворцев по прямым каналам взаимодействует с генеральными штабами армянских и азербайджанских вооружённых сил.
Российские миротворческие силы разместились в Нагорном Карабахе по условиям соглашения о прекращении огня. Документ был принят 9 ноября главами России, Армении и Азербайджана, положив конец боевым действиям, обострившимся в регионе 27 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- РФ предложила США диалог на уровне спецслужб по обвинениям в хакерских атаках
- Российские миротворцы вывели армянских военных из окружения в Карабахе
- Оппозиция Армении призвала организовать всеобщую забастовку
- Психоаналитик объяснил, как мандарины влияют на психику человека
- Стало известно, как распознать зараженную насекомыми ель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru