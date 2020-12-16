Минобороны РФ опровергло окружение миротворцев в Карабахе

Министерство обороны РФ опровергло данные об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители миротворческого контингента РФ попали в окружение азербайджанских военных в Гадрутском районе. Кроме того, об этом сообщал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В российском Минобороны журналистам сообщили, что все подразделения миротворческих сил, размещённые на Южном Кавказе, работают в штатном режиме. Военнослужащие выполняют свои задачи на наблюдательных постах и в рамках мониторинга за соблюдением в Карабахе режима прекращения огня.

В ведомстве отметили, что штаб российских миротворцев по прямым каналам взаимодействует с генеральными штабами армянских и азербайджанских вооружённых сил.

Российские миротворческие силы разместились в Нагорном Карабахе по условиям соглашения о прекращении огня. Документ был принят 9 ноября главами России, Армении и Азербайджана, положив конец боевым действиям, обострившимся в регионе 27 сентября.

