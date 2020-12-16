Пашинян: Российские миротворцы попали в окружение войск Азербайджана

Российские миротворцы находятся в окружении войск Азербайджана в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Радио Азатутюн».

По словам премьера, военнослужащие попали в окружение на участке сёл Хин Тагер и Хцаберд. Пашинян отметил, что из-за особенностей местности у российских миротворцев наблюдаются проблемы со связью.

Кроме того, армянский премьер сообщил, что у властей есть сведения о попадании военных ВС Армении в плен к азербайджанским войскам.

Ранее армянские СМИ сообщали, что во вторник азербайджанская сторона взяла в плен 160 военнослужащих Армии обороны НКР. Как отметили в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, вместе с военными в плен могли попасть представители российского миротворческого контингента.

Миротворцы из России разместились на территории Нагорного Карабаха по условиям соглашения о прекращении огня. Документ был принят 9 ноября главами России, Армении и Азербайджана, положив конец боевым действиям, обострившимся в регионе 27 сентября.

