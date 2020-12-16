Пашинян: Российские миротворцы попали в окружение войск Азербайджана
Российские миротворцы находятся в окружении войск Азербайджана в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Радио Азатутюн».
По словам премьера, военнослужащие попали в окружение на участке сёл Хин Тагер и Хцаберд. Пашинян отметил, что из-за особенностей местности у российских миротворцев наблюдаются проблемы со связью.
Кроме того, армянский премьер сообщил, что у властей есть сведения о попадании военных ВС Армении в плен к азербайджанским войскам.
Ранее армянские СМИ сообщали, что во вторник азербайджанская сторона взяла в плен 160 военнослужащих Армии обороны НКР. Как отметили в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, вместе с военными в плен могли попасть представители российского миротворческого контингента.
Миротворцы из России разместились на территории Нагорного Карабаха по условиям соглашения о прекращении огня. Документ был принят 9 ноября главами России, Армении и Азербайджана, положив конец боевым действиям, обострившимся в регионе 27 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- В Курске возбудили уголовное дело после гибели 14 пациентов с COVID-19
- Росстат рассказал о ситуации с ценами на сахар и масло
- Франция начнет первую фазу вакцинации от COVID-19 в конце декабря
- Белоруссия обяжет россиян предъявлять по прилёту отрицательный тест на COVID-19
- Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru