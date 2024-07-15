Минобороны РФ объявило о завершении весеннего призыва на военную службу

Уточняется, что для прохождения военной службы в Вооруженные силы страны и другие воинские формирования были направлены 150 тысяч человек.

В ведомстве указали, что в пункты дислокации в новых регионах или для участия в выполнении задач СВО призывники не направлялись.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России максимальный возраст для призыва на срочную военную службу был увеличен с 27 до 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

