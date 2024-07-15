Минобороны РФ объявило о завершении весеннего призыва на военную службу
Весенний призыв на военную службу в России завершен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что для прохождения военной службы в Вооруженные силы страны и другие воинские формирования были направлены 150 тысяч человек.
В ведомстве указали, что в пункты дислокации в новых регионах или для участия в выполнении задач СВО призывники не направлялись.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России максимальный возраст для призыва на срочную военную службу был увеличен с 27 до 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru